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Олені Санти та вічна мерзлота: у Палаці Україна новий мюзикл Снігова Королева

Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Санта Клаус із власним YouTube, Герда в поважному віці і Снігова Королева Оля Полякова. Усе це в новому мюзиклі, що приготував Палац Україна для різдвяно-новорічних свят. Видовище дійсно яскраве та захопливе. 

Нова Снігова Королева – це десятки танцюристів, циркових артистів, світлове шоу та півсотні костюмів. Фактично сучасний мюзикл з інтерактивною постановкою.

Бабця Герда – це легендарний Дмитро Коляденко. Каже, дуже ретельно тренував і ходу, і манери, і вокал із педагогами.

Співачка Оля Полякова настільки гармонійна в ролі Снігової Королеви, що, здавалося, Андерсен кілька століть тому створив цього персонажа спеціально для неї.

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