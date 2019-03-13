Операция в €30 тыс. Многодетная мама с опухолью мозга нуждается в помощи

Срочной помощи нуждается Юлия Немировская. Жительница города Вишневое. У нее обнаружили опухоль мозга. Женщина уже перенесла две операции. Третью, более сложную – согласилась провести клиника в Мюнхене. Стоимость – 30 тыс. евро. Оперировать будут на этой неделе.

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Юлия с мужем воспитывают двоих детей, поэтому самостоятельно такую сумму не заплатят. Семья женщины будет благодарна всем неравнодушным, кто поддержит их.

Немировская Юлия Витальевна

Номер карточки для помощи: 4149 4991 0235 5102

К слову, многочисленные операции и 19 химиотерапий! Татьяна Прасол борется с раком уже 2 года.

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