Операція у €30 тис. Багатодітна мама з пухлиною мозку потребує допомоги

Термінової допомоги потребує Юлія Немировська. Жителька міста Вишневе. В неї виявили пухлину мозку. Жінка вже перенесла дві операції. Третю, складнішу – погодилася провести клініка у Мюнхені. Вартість – 30 тис. євро. Оперуватимуть цього тижня.

Дивіться: Донорська нирка відмовила: режисер монтажу Фактів Максим Шульга потребує допомоги

Юлія з чоловіком виховують двох дітей, тож самотужки таку суму не сплатять. Сім’я жінки буде вдячна всім небайдужим, хто підтримає їх.

Немировська Юлія Віталіївна

Номер картки для допомоги: 4149 4991 0235 5102

До слова, численні операції та 19 хіміотерапій! Тетяна Прасол бореться з раком вже 2 роки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.