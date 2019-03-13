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Операція у €30 тис. Багатодітна мама з пухлиною мозку потребує допомоги

Термінової допомоги потребує Юлія Немировська. Жителька міста Вишневе. В неї виявили пухлину мозку. Жінка вже перенесла дві операції. Третю, складнішу – погодилася провести клініка у Мюнхені. Вартість – 30 тис. євро. Оперуватимуть цього тижня.

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Юлія з чоловіком виховують двох дітей, тож самотужки таку суму не сплатять. Сім’я жінки буде вдячна всім небайдужим, хто підтримає їх.

Немировська Юлія Віталіївна

Номер картки для допомоги: 4149 4991 0235 5102

До слова, численні операції та 19 хіміотерапій! Тетяна Прасол бореться з раком вже 2 роки.

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Численні операції та 19 хіміотерапій! Тетяна Прасол бореться з раком вже 2 роки

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