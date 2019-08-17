Оздоровление без света: в Хмельнике за долги отключили электричество в санатории

Участники боевых действий, инвалиды войны и действующие военные оздоравливаются в санатории без света.

Почти десять дней военный санаторий в Хмельнике работает на генераторах. Электричество отключили за долги.

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Еще с января заведение должно деньги, так объяснили в энергетической компании. Сначала были предупреждения, а когда терпение лопнуло, свет просто отключили.

В санатории убеждают, почти 3 млн грн есть, но из-за волокиты с тендерами погасить долг не могут.

Отдыхающим не важна причина неудобств. Большинство за путевку заплатили свои деньги и хотят комфорт. Бойцы, которые уже начали оздоровления очень надеются, что завершат его в надлежащих условиях.

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