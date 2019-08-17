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Оздоровлення без світла: у Хмільнику за борги відключили електрику у санаторії

Учасники бойових дій, інваліди війни та чинні військові оздоровлюються у санаторії без світла.

Майже десять днів військовий санаторій у Хмільнику працює на генераторах. Електрику відключили через борги.

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Ще із січня заклад винен гроші, так пояснили в енергетичній компанії. Спочатку були попередження, а коли терпець увірвався, світло просто відключили.

У санаторії переконують, майже 3 млн грн мають, але через тяганину з тендерами погасити борг не можуть.

Відпочивальникам не важлива причина незручностей. Більшість за путівку заплатили власні гроші і прагнуть комфорту. Бійці, які вже почали оздоровлення дуже сподіваються, що завершать його у належних умовах.

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