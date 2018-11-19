Паллиативное движение в Украине: помощь тем – кого вылечить невозможно

Жить качественно даже с неизлечимой болезнью. Пять лет назад на Прикарпатье создали первый в Украине детский хоспис.

Здесь и медицинское сопровождение, и социализация, и постоянная психологическая поддержка. А еще респис – помощь родственникам неизлечимо больных детей. В области работает также выездная служба паллиативной помощи.

Здесь дети разного возраста от нескольких месяцев до совершеннолетия. Имеют врожденные пороки, тяжелые неврологические болезни. Правда, с онко-диагнозом здесь нет – это центр помощи неизлечимо-больным.

Такие дети нуждаются в сопровождении и опеке на протяжении всей жизни. Еще помощь необходима их родственникам – они живут в постоянном стрессе. И это также важная часть паллиативного движения.

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Унять боль и научиться с ним жить. Семьи, которые нуждаются в паллиативной помощи, закрыты для посторонних. Медики не только ежедневно помогают, но и каждую секунду готовы проконсультировать по телефону. Есть отдельная педиатрическая бригада. На весь Франковск, близлежащие районы и область – всего одна машина.

Вчера Факты ICTV писали, заработает ли в Украине система трансплантации органов с нового года.

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