36,56 грн/$: впервые с начала войны НБУ повысил курс доллара к гривне

Июль, 21 в 10:38

Национальный банк Украины 21 июля, впервые за почти пять месяцев полномасштабной войны, скорректировал официальный курс доллара по отношению к гривне, увеличив его на 25% – до 36,5686 грн. С 24 февраля он был зафиксирован на уровне 29,25 грн/$.

Регулятор объяснил это тем, что во время войны изменились фундаментальные характеристики экономики Украины, а доллар США укрепился по отношению к другим валютам.

– Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны, – говорят в НБУ.

Официальный курс гривны к доллару и дальше будет фиксированным.

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– При высокой неопределенности, обусловленной войной, фиксированный официальный курс к доллару США является основным якорем стабилизации ожиданий и ключевым средством выполнения приоритетных целей НБУ. Они состоят в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, что является важным условием восстановления экономики, — добавили в пресс-службе.

По оценкам НБУ, коррекция официального курса гривни будет иметь лишь ограниченное влияние на ускорение темпов роста цен, вызванное в последние месяцы прежде всего последствиями войны для предложения товаров и услуг и стоимости логистики, а также динамикой цен на мировых товарных рынках.