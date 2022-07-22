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Пальне на АЗС не подорожчає: Куюн про вплив валютного курсу на вартість бензину

Валентина Летяк редакторка стрічки

Ринок нафтопродуктів наповнюється за рахунок імпорту, тому підняття офійного курсу долара до гривні – дуже важлива подія, але не означає, що ціни на пальне зростуть. Про це директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн розповів ведучій Вікна-новини Яні Брензей в рамках національного телемарафону.

– Якщо долар дорожчає, відповідно піднімається кінцева ціна і для споживачів. Ми порахували, що це підвищення додасть в собівартості нафтопродуктів майже 10 грн, тобто 10 грн у закупівлі. Це не означає, що ціна зросте на АЗС. Ймовірно, за нашими оперативними розрахунками, удасться уникнути подорожчання, тому що оператори ринку, особливо роздрібного, мали запаси міцності. Відповідно, ми розраховували на зниження, яке спостеріглося останніми днями, – пояснив він.

Водночас Куюн наголосив, що за таких умов здешевшання пального точно відміняється, тобто у найближчій перспективі ціни на укранських АЗС не зміняться.

– Ми очікували, що протягом тижня-двох, наприклад, дизель здешевшає на 7-8 грн – до менш ніж 50 грн/л, але через зростання валютного курсу падіння не відбудеться, але зростання також не буде, – підсумував експерт.

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