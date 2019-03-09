Памяти Марины Поплавской. Дизель шоу дали особенный концерт в Житомире

Сегодня Марине Поплавской должно было бы исполниться 49 лет. Актриса погибла в октябре прошлого года в автокатастрофе, когда команда Дизель шоу возвращалась в Киев с гастролей. Накануне в Житомире состоялся особенный концерт в честь Марины.

Еще за час до начала концерта в фойе житомирского драмтеатра было многолюдно. Этот концерт ожидаемо собрал аншлаг. Предложению организаторов сыграть еще одну программу артисты Дизель шоу отвергли. Ведь это выступление состоялось накануне дня рождения Марины и было посвящено именно ее памяти.

Артисты признаются – сначала думали сделать паузу в выступлениях, но потом решили: как бы трудно не было, все же, вернуться на сцену. Зрители придают сил пережить ужас. Хотя большинство до сих пор приходят в себя после трагической аварии.

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Концерт в Житомире прошел под хэштегом #маринаснами, а артисты Дизель шоу сыграли бесплатно. Все деньги от билетов поступят на специальные счета племянниц Марины Поплавской Ани и Кати, ведь своих детей женщина не имела.

Финальную песню концерта, посвященную известной актрисе, переполненный зал слушал со слезами.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какой запомнили Марину Поплавскую коллеги.

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