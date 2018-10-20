Всегда веселая и приветливая: какой запомнят Марину Поплавскую коллеги

Неповторимая актриса, выхода на сцену которой всегда ждали с нетерпением, звезда программ Дизель Шоу, на троих, ведущая. Ее роли – всегда яркие, меткие, часто ироничные, но неизменно такие – что запоминаются. Визитками Марины стали амплуа властной жены, пристального тещи и неуемной еврейской мамы.

Однако сейчас в 6 утра жизнь Марины – оборвалась – в страшной автокатастрофе. Команда Дизель студио, для которой актриса была буквально членом семьи, до сих пор не может оправиться от шока.

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И ее сердце вмещало не только любовь к зрителям, но и к ученикам. Более 20-ти лет Марина преподавала украинский язык и литературу в Житомирской школе. Коллеги удивлялись – как ей удавалось быть успешной актрисой и чутким учителем одновременно. И теперь не увляють родной школы – без Марины.

Ее очень любили дети, ждали ее уроки. Ее уроки были необычные. Всегда веселая, всегда приветливая. Такой мы запамяталы ее. Такой она останется в сердцах нас и наших учеников. – Людмила Степчина, заместитель директора школы №33 г.Житомир

В Дизель шоу Марина не ограничивалась только шуточными образами. Как и другие актеры, она искренне переживала судьбой страны. Талантливая учительница, актриса. И не менее талантливая певица. Тандем сильного голоса и харизмы навсегда завоевал сердца миллионов зрителей …

К слову, Факты ICTV сообщали, что Марина Поплавская погибла в ДТП.

Опубликовано Октябрь, 20 в 19:07



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