Пам’яті Марини Поплавської. Дизель шоу дали особливий концерт у Житомирі

Сьогодні Марині Поплавській мало б виповнитись 49 років. Актриса загинула торік у жовтні в автокатастрофі, коли команда Дизель шоу поверталась до Києва із гастролей. Напередодні в Житомирі відбувся особливий концерт на честь Марини.

Ще за годину до початку концерту у фойє житомирського драмтеатру було велелюдно. Цей концерт очікувано зібрав аншлаг. На пропозицію організаторів відіграти ще одну програму артисти Дизель шоу відмовили. Адже цей виступ відбувся напередодні дня народження Марини і був присвячений саме її пам’яті.

Артисти зізнаються – спершу думали зробити паузу у виступах, та потім вирішили: як би важко не було, все ж, повернутися на сцену. Глядачі додають сил пережити жах. Хоча більшість досі оговтуються після трагічної аварії.

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Концерт у Житомирі пройшов під хештегом #мариназнами, а артисти Дизель шоу відіграли безкоштовно. Всі гроші від квитків надійдуть на спеціальні рахунки племінниць Марини Поплавської Ані та Каті, адже власних дітей жінка не мала.

Фінальну пісню концерту, присвячену відомій актрисі, переповнений зал слухав зі сльозами.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, якою запам’ятали Марину Поплавську колеги.

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