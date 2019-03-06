Перебегают где попало: как в Луцке ловят пешеходов-нарушителей

Перешел дорогу вне зебры – плати штраф. В Луцке патрульные охотятся на пешеходов-нарушителей, которые перебегают дорогу где попало, подвергая опасности себя и других участников движения. Ведь часто водителям трудно предсказать, откуда именно выскочит человек, а это приводит к серьезным травмам, которых можно было бы избежать.

Лучане перебегают дорогу где попало. На проспекте Грушевского – дорога широкая, поэтому зебр хватает. Но пройти несколько лишних метров к ним пешеходам лень. Люди не обращают внимания даже на патрульное авто – пока инспекторы учат одного нарушителя, другие и дальше легкомысленно переходят дорогу. За январь текущего года по всей области пострадало 15 пешеходов, трое погибли.

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Нарушения люди не признают: кто спешит, кто зебры не видит. Часто дорогу перебегают за руку с детьми.

Только за два месяца патрульные составили почти 300 постановлений, но беда, что штрафом человека не научишь, потому что он слишком мал. В то же время постановление выписать непросто – пешеходы часто не имеют документов или просто не показывают их. И всегда имеют сотню причин для оправдания.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Литве наказывают пешеходов и водителей.

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