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Перебігають де заманеться: як у Луцьку ловлять пішоходів-порушників

Перейшов дорогу поза зеброю – плати штраф. У Луцьку патрульні полюють на пішоходів-порушників, які перебігають дорогу де заманеться, наражаючи на небезпеку себе та й інших учасників руху. Адже часто водіям важко передбачити, звідки саме вискочить людина, а це призводить до серйозних травм, яких можна було б уникнути.

Лучани перебігають дорогу де заманеться. На проспекті Грушевського – дорога широка, тож зебр вистачає. Та пройти кілька зайвих метрів до них пішоходам ліньки. Люди не зважають навіть на патрульне авто – поки інспектори повчають одного порушника, інші й далі легковажно перебігають дорогу. За січень поточного року по всій області постраждало 15 пішоходів, троє загинули.

Читайте: Не бояться ні штрафів, ні смерті. Як карають пішоходів-порушників

Порушення люди не визнають: хто поспішає, хто зебри не бачить. Часто дорогу перебігають за руку із дітьми.

Лише за два місяці патрульні склали майже 300 постанов, але біда, що штрафом людину не навчиш, бо він мізерний. Водночас постанову виписати непросто – пішоходи часто не мають документів або просто не показують їх. І завжди мають сотню причин для виправдання.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Литві карають пішоходів і водіїв.

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