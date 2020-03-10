Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Перехоплені розмови Пулатова. Які докази оприлюднили на суді в справі MH17

Другий день засідання Окружного суду Гааги добіг кінця. Прокурори представили два типи доказів. Перші стосуються тих, які мають відношення до того як збили Boeing малайзійських авіаліній у небі над Донбасом. Слідство розглянуло усі версії, які існували. Однак наявні докази свідчать, що беззаперечно – літак збили зенітно-ракетною установкою Бук, яку сепаратисти завезли з Росії.

По обіді заслухали захист полковника ГРУ Олега Пулатова. Він єдиний із чотирьох підозрюваних винайняв адвокатів. Однак жоден з підозрюваних до Нідерландів не прилетів. Захист, звісно, заперечує будь-яку участь Пулатова у збитті Boeing MH17. Хоча слідство має докази – перехоплені телефонні розмови, де саме полковник ГРУ інформує сепаратистів про збитий літак. Деталі у сюжеті Наталі Луценко.

Нагадаємо, у Нідерландах почався судовий процес у справі збитого малайзійського Boeing в небі над Донбасом. На лаві підсудних четверо – троє росіян та один українець.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Нідерландах почався судовий процес у справі MH17 – підсумки першого дня
У Нідерландах почався судовий процес у справі MH17 – підсумки першого дня
84 родичі загиблих у катастрофі MH17 планують запросити грошову компенсацію – суд
84 родичі загиблих у катастрофі MH17 планують запросити грошову компенсацію – суд
На лаві підсудних 4 підозрюваних. У Нідерландах готуються до суду у справі МН17
На лаві підсудних 4 підозрюваних. У Нідерландах готуються до суду у справі МН17
Голландці готують альтернативні сценарії для Євробачення 2020 через коронавірус
Голландці готують альтернативні сценарії для Євробачення 2020 через коронавірус
Нідерланди готували військову операцію на Донбасі після катастрофи МН-17
Нідерланди готували військову операцію на Донбасі після катастрофи МН-17
Україна продовжить угоду про спільне розслідування катастрофи МН17
Україна продовжить угоду про спільне розслідування катастрофи МН17
Слідство у справі катастрофи MH17 має 14 свідків, 13 із них засекретять
Слідство у справі катастрофи MH17 має 14 свідків, 13 із них засекретять
Катастрофа МН17: у слідства є свідок запуску ракети
Катастрофа МН17: у слідства є свідок запуску ракети

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка