Перехоплені розмови Пулатова. Які докази оприлюднили на суді в справі MH17

Другий день засідання Окружного суду Гааги добіг кінця. Прокурори представили два типи доказів. Перші стосуються тих, які мають відношення до того як збили Boeing малайзійських авіаліній у небі над Донбасом. Слідство розглянуло усі версії, які існували. Однак наявні докази свідчать, що беззаперечно – літак збили зенітно-ракетною установкою Бук, яку сепаратисти завезли з Росії.

По обіді заслухали захист полковника ГРУ Олега Пулатова. Він єдиний із чотирьох підозрюваних винайняв адвокатів. Однак жоден з підозрюваних до Нідерландів не прилетів. Захист, звісно, заперечує будь-яку участь Пулатова у збитті Boeing MH17. Хоча слідство має докази – перехоплені телефонні розмови, де саме полковник ГРУ інформує сепаратистів про збитий літак. Деталі у сюжеті Наталі Луценко.

Нагадаємо, у Нідерландах почався судовий процес у справі збитого малайзійського Boeing в небі над Донбасом. На лаві підсудних четверо – троє росіян та один українець.

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