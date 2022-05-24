Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина

Превращает в руину: РФ забрасывает Марьинку фосфорными бомбами и кассетными снарядами

Олег Корниенко Журналист Факты ICTV

Российская Федерация превращает Марьинку, что всего в нескольких километрах от Донецка, в сплошную руину.

Атакуют город российские оккупанты, в частности, фосфорными бомбами и кассетными снарядами.

Сейчас в 20-тысячной Марьинке осталось около трех тысяч местных жителей. Люди живут в подвалах и укрытиях.

Из-за постоянных атак врага город находится на грани гуманитарной катастрофы, потому что доставлять людям продовольствие и воду становится все сложнее.

Но, несмотря ни на что, за три месяца полномасштабной войны российским военным не удалось захватить хотя бы сантиметр в Марьинке.

По убеждению военнослужащего Вооруженных сил Украины с позывным Молот, врагу мешает продвигаться мотивированность украинских защитников и подготовленные позиции.

– Марьинку, которая является одним из ключевых путей в Курахово и Запорожье, россияне не возьмут, – убежден военный ВСУ.

Украинские бойцы добавляют: поскольку восьмилетняя окопная война позади, а в городе в основном работает артиллерия, ВСУ теперь могут ликвидировать врага целыми ротами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 90-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Офис генпрокурора

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Обстрел автобуса на Луганщине и дивизон Искандер-М РФ в Беларуси: что происходит на 90-й день войны (онлайн)
Обстрел автобуса на Луганщине и дивизон Искандер-М РФ в Беларуси: что происходит на 90-й день войны (онлайн)
У Путина несколько тяжелых болезней, одна из них рак – глава ГУР Буданов
У Путина несколько тяжелых болезней, одна из них рак – глава ГУР Буданов
Несут значительные потери: Буданов рассказал, кто из российской элиты против войны в Украине
Несут значительные потери: Буданов рассказал, кто из российской элиты против войны в Украине
Украина никогда не нападала на Россию в киберпространстве, только защищалась – Федоров
Украина никогда не нападала на Россию в киберпространстве, только защищалась – Федоров
В Мариуполе нашли под завалами многоэтажки 200 погибших жителей
В Мариуполе нашли под завалами многоэтажки 200 погибших жителей
Путин принял окончательное решение о вторжении в Украину 23 февраля – Буданов
Путин принял окончательное решение о вторжении в Украину 23 февраля – Буданов
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои на 24.05.2022
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои на 24.05.2022
До конца года ВСУ должны, как минимум, зайти на территорию Крыма – Буданов
До конца года ВСУ должны, как минимум, зайти на территорию Крыма – Буданов
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка