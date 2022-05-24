Превращает в руину: РФ забрасывает Марьинку фосфорными бомбами и кассетными снарядами

Российская Федерация превращает Марьинку, что всего в нескольких километрах от Донецка, в сплошную руину.

Атакуют город российские оккупанты, в частности, фосфорными бомбами и кассетными снарядами.

Сейчас в 20-тысячной Марьинке осталось около трех тысяч местных жителей. Люди живут в подвалах и укрытиях.

Из-за постоянных атак врага город находится на грани гуманитарной катастрофы, потому что доставлять людям продовольствие и воду становится все сложнее.

Но, несмотря ни на что, за три месяца полномасштабной войны российским военным не удалось захватить хотя бы сантиметр в Марьинке.

По убеждению военнослужащего Вооруженных сил Украины с позывным Молот, врагу мешает продвигаться мотивированность украинских защитников и подготовленные позиции.

– Марьинку, которая является одним из ключевых путей в Курахово и Запорожье, россияне не возьмут, – убежден военный ВСУ.

Украинские бойцы добавляют: поскольку восьмилетняя окопная война позади, а в городе в основном работает артиллерия, ВСУ теперь могут ликвидировать врага целыми ротами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 90-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Офис генпрокурора

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