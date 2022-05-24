Перетворює на руїну: РФ закидає Мар’їнку фосфорними бомбами та касетними снарядами

Російська Федерація перетворює Мар’їнку, що всього за кілька кілометрів від Донецька, на суцільну руїну.

Атакують місто російські окупанти, зокрема, фосфорними бомбами й касетними снарядами.

Нині в 20-тисячній Мар’їнці залишилося зо три тисячі місцевих жителів. Люди живуть у підвалах та сховищах.

Через постійні атаки ворога місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи, тому що доставляти людям харчі та воду стає дедалі складніше.

Та, попри все, за три місяці повномасштабної війни російським військовим не вдалося захопити бодай сантиметр у Мар’їнці.

На переконання військовослужбовця Збройних сил України із позивним Молот, ворогу заважає просуватись мотивованість українських захисників та підготовлені позиції.

– Мар’їнку, яка є одним із ключових шляхів до Курахового й Запоріжжя, росіяни не візьмуть, – переконаний військовий ЗСУ.

Українські бійці додають: оскільки восьмирічна окопна війна позаду, а в місті в основному працює артилерія, ЗСУ тепер можуть ліквідовувати ворога цілими ротами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 90-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Офіс генпрокурора

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