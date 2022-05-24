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Факты / Украина
Валентина Летяк |
Выступление Зеленского в Давосе и взрывы в трех областях: что происходит на 90-й день войны (онлайн)

Выступление Зеленского в Давосе и взрывы в трех областях: что происходит на 90-й день войны (онлайн)

Война в Украине длится уже 90-е сутки. Началась она очередными взрывами, на этот раз в Николаеве, Харькове и области, а также на Днепропетровщине.

В Минобороны Украины ситуацию на юге и востоке страны оценивают как крайне сложную, и сейчас вопрос лишь в том, как быстро ВСУ смогут победить Россию, что зависит от интенсивности военной помощи, ее количества и качества.

В то же время глава Пентагона заявил, что 20 стран объявили о новых пакетах помощи Украине в сфере безопасности.

Президент Владимир Зеленский на форму в Давосе заявил, что встреча с президентом РФ Владимир Путиным возможна, если на ней рассмотрят вопрос прекращения войны в Украине.

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Прямая трансляция
00:17 - 24 мая

Взрывы сллышны также в Харькове, Мерефе и Павлограде.

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00:16 - 24 мая

Об очередных мощных взрывах сообщают в Николаеве!

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