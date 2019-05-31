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Факты / Видео / Украина

Пережил Вторую мировую, а сейчас разрушается: как спасти костел Святого Николая в Киеве

В центре Киева прямо на глазах разрушается костел Святого Николая. Это крупнейший в столице римско-католический храм, возведенный в начале 20 века. Сейчас это одно из самых любимых мест, как туристов, так и самих киевлян.

Фундамент подмывают подземные воды, которые поменяли движение через сведенные вокруг высотки. А еще здание вздрагивает от толчков метро.

Дать деньги готовы иностранные меценаты.

Однако для этого надо вернуть здание в собственность общины, на чьи средства оно и построено.

В Министерстве культуры, на чьем балансе костел, ситуацию не комментируют. Чтобы спасти архитектурную памятку, понадобится лет 20 капитальной реставрации и десятки миллионов гривен, уверен архитектор Георгий. А этажные заплаты с некачественных материалов и без соблюдения технологии – костелу только вредят.

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Ранее Факты ICTV писали, почему в Украине сотни объектов не достроены и куда исчезли миллионы.

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