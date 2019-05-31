Пережив Другу світову, а нині руйнується: як врятувати костел Святого Миколая у Києві

У центрі Києва просто на очах руйнується костел Святого Миколая. Це найбільший у столиці римо-католицький храм, зведений на початку 20 століття. Нині одне із найулюбленіших місць, як туристів, так і самих киян.

Фундамент підмивають підземні води, які змінили рух через зведені довкола висотки. А ще будівля здригається від метро.

Дати гроші ладні іноземні меценати.

Проте для цього треба повернути споруду у власність громади, на чиї кошти вона і збудована.

У Міністерстві культури, на чиєму балансі костел, ситуацію не коментують. Щоб врятувати архітектурну принаду, знадобиться років 20 капітальної реставрації та десятки мільйонів гривень, певен архітектор Георгій. А поверхові латки із неякісних матеріалів та без дотримання технології – костелу тільки шкодять.

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