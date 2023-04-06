Перші $5 млрд уже цього року: голова НБУ Пишний розповів про нову програму від МВФ

У рамках нової програми від Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україна цього року отримає близько $5 млрд. Загалом же програма МВФ є частиною великого пакету допомоги від західних партнерів на $115 млрд.

Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він підтвердив, що раніше МВФ не укладав подібні угоди з країнами, які перебувають у стані війни.

– Для МВФ укладення з нами угоди про велику програму фінансування на суттєву та дуже потрібну для України суму – це певна революція в поглядах. Вона стала можливою саме через те, що українці, українська економіка, уряд, Національний банк, підприємці продемонстрували абсолютно фантастичну стійкість під час цієї війни, – зазначив Андрій Пишний.

Він пояснив, що попри те, що економіка України втратила минулого року понад третину ВВП через війну, українська урядова та банківська системи демонструють стійкість та здатність до безперебійної роботи.

Ухваленню нової програми МВФ передували майже п’ять місяців кропіткої та насиченої роботи. Було декілька місій МВФ, моніторингова програма.

Міжнародний валютний фонд навіть змінив свою кредитну політику, щоб надати кошти Україні. Програма МВФ структурована на два етапи, має термін 4 роки.

Загальна сума фінансування становить $15,6 млрд.

– Сума, передбачена програмою, поділяється на декілька траншів. Цього року Україна розраховує отримати майже $5 млрд. Із них $2,7 млрд ми вже отримали, вони підуть на фінансування бюджетних потреб. Разом із тим вони зроблять українську фінансову систему, банківську систему, курс більш стійкими. Вони наповнять наші золотовалютні резерви та збалансують той дефіцит, який виник в українській економіці через те, що вона втратила третину своїх потужностей, – наголосив очільник НБУ.

Він нагадав, що Україна через війну втратила вихід до значної кількості портів, прикордонних переходів, які забезпечували наш експортний потенціал. Це впливає на фінансові показники, які має збалансувати підтримка МВФ.

Програма з Фондом передбачає цілу низку структурних реформ. Вона розділена на дві частини (етапи):

Перший етап стосується війни, “підсилення спроможності до супротиву”. Він характеризується достатньо високою невизначеністю, оскільки немає розуміння, як довго триватимуть бойові дії. Протягом цього періоду потрібно забезпечити максимальну стійкість і стабільність економіки України. І кошти МВФ будуть спрямовані саме на це.

стосується війни, “підсилення спроможності до супротиву”. Він характеризується достатньо високою невизначеністю, оскільки немає розуміння, як довго триватимуть бойові дії. Протягом цього періоду потрібно забезпечити максимальну стійкість і стабільність економіки України. І кошти МВФ будуть спрямовані саме на це. Другий етап, за словами Пишного, – “це мир і відновлення України після перемоги”. Тут заплановані “дуже амбітні та масштабні реформи” в податковій, бюджетній, антикорупційній сферах, у сфері корпоративного управління на державних підприємствах.

Андрій Пишний наголосив, що програма МВФ є частиною безпрецедентного пакету фінансової підтримки від міжнародних партнерів та донорів на $115 млрд, який розрахований на чотири роки.

– Розмір цього пакету фінансової підтримки, який складається з різних складових, – $115 млрд. Частиною цього фінансового пакету і є програма (МВФ, – Ред.). Цей великий пакет фінансової підтримки зміг відбутися завдяки цій програмі. І водночас програма змогла відбутися завдяки тому, що відбувся цей пакет. Тому що наші фінансові партнери, міжнародні партнери, донори надали певні запевнення МВФ, що будуть залишатися з Україною стільки, скільки потрібно. І обсяг цієї потреби на сьогодні в рамках наших переговорів було визначено: чотири роки, фінансовий пакет $115 млрд, – пояснив голова Нацбанку.

Пишний уточнив, що зобов’язання, які Україна на себе взяла перед МВФ, суттєві, але вони побудовані на концепції євроінтеграції. Їх виконання покладено не лише на Національний банк, а й на Кабінет міністрів та загалом на українську владу.

Програма з МВФ, зокрема, містить пункт, що українська влада зробить усе, щоб уникнути емісії для фінансування дефіциту бюджету, тобто друку грошей.

– У меморандумі (з МВФ, – Ред.) міститься слово перемога. Ця програма створена для забезпечення макроекономічної, фінансової спроможності України на шляху до перемоги, – додав глава НБУ.

За його словами, в основі нової програми МВФ лежить логіка стійкості, спроможності, перемоги та євроінтеграції.

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