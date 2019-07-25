Перший поранений за час перемир’я: бойовики не припиняють відкривати вогонь

На передовій маємо першого пораненого за час так званого перемир’я. Після доби повної тиші – найманці влаштували обстріл на Луганщині. Водночас місія ОБСЄ за перші три доби перемир’я нарахувала аж 500 порушень.

Армієць Павло розповідає, як ще минулого тижня бойовики закидували його позиції реактивними гранатами. Більші калібри та щільність обстрілів демонструють хвостовики на підході до позицій, які здається, навічно застрягли у фронтових дорогах.

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Попри тишу на перший погляд, правила передової залишаються незмінними. Є ділянки, де проходять, а де перебігають. По сусідній позиції бойовики відкривають вогонь, стріляють калібром 5,45 та одиночними ВОГами.

ВОГ – це 40-міліметровий гранатометний постріл, тобто граната, що має вагу чверть кілограма, яка при вибуху розлітається на осколки за 10 метрів.

Однак такі одиночні постріли, або хаотичний вогонь бойовиків для військовослужбовців не вважається обстрілом. Хоча в місії ОБСЄ нарахували за перші три доби так званої тиші понад півтисячі випадків її порушення.

Щоправда міжнародні спостерігачі рахували кожний вибух, кожний постріл. У штабі ООС до 25 липня зафіксували лише три випадки порушення режиму припинення вогню. Під час сьогоднішнього останнього – на Луганщині поранений боєць.

Ознак завершення бойових дій, згортання російських сил армійці на передовій не помічають. Навпаки противник активно проводить аеророзвідку, прогріває техніку і ювілейний 20 режим тиші ризикує повторити долю попередніх.

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