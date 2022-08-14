Подготовка к отопительному сезону 2022: украинцы массово скупают дрова

К отопительному сезону уже активно готовятся тыловые регионы страны. Так, все больше людей рассчитывают на традиционные дрова, которые дают тепло и стоят сравнительно меньше, чем газ.

С начала полномасштабной войны только с Винницкой области на нужды армии отправили 5 тыс. кубометров дерева. Сейчас оно нужно не только на фронте, но и в тылу. В городах и селах выстраиваются очереди за дровами.

Несмотря на то, что цена “метровок” уже 1,3 тыс. грн, люди делают запасы на зиму. Кроме того, Государственное лесное хозяйство упростило схему покупки дров, чтобы не было махинаций и ажиотажа.

В каждом лесхозе люди могут оформить заявку. В базу вносят данные паспорта и идентификационный код покупателя, а уже через два дня граб или ольху привезут домой.

– Население поняло, что пользоваться колотыми дровами выгоднее, потому что, чтобы привезти обычные круглые дрова нужно самому искать где-нибудь бензопилу или наемного работника, – говорит директор Жмеринского лесного хозяйства Петр Бендера.

Например, в Людавском лесничестве дрова раскупили почти через месяц. Из запланированных 38 тыс. кубометров уже распродали 28.

Еще десять лет назад областное лесничество продавало не более 60 тыс. топливной древесины. В этом году это более 200 тыс. кубов.

Теперь на дрова переходят и большие котельные. Раньше 75% леса закупалось для мебели, теперь для обогрева.

– Большие потребители города Винницы – это котельные города переходят на древесную продукцию, активизировались все другие котельные и в том числе население, которое пользовалось газом, – отметил начальник Винницкого областного управления лесного хозяйства Анатолий Бондарь.

Отметим, что в Винницкой области только 219 га леса, но она берется поддерживать энергорынок страны.

– Основная порода для нас это дуб обычный. Мы сажаем орех черный, вводим лиственницу, чтобы насаждений было много и тогда она будет устойчива к болезням, — добавил главный лесничий Жмеринского лесного хозяйства Сергей Мацюк.

Для вырубки граб нужно выращивать 60 лет, дуб вдвое длиннее. Чтобы пополнить древесные запасы, только в Жмеринском лесхозе высадили не менее 800 тыс. деревьев в поддержку энергорынка страны.

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