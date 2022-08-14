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Підготовка до опалювального сезону 2022: українці масово скуповують дрова

Людмила Цимбалюк журналістка Факти ICTV, м. Вінниця Ольга Тетеріна редакторка стрічки

До опалювального сезону уже активно готуються тилові регіони країни. Так, усе більше людей розраховують на традиційні дрова, які дають тепло, і коштують порівняно менше, ніж газ.

Від початку повномасштабної війни тільки з Вінниччини на потреби армії відправили 5 тис. кубометрів дерева. Нині воно потрібне не лише на фронті, а й у тилу. У містах і села шикуються черги по дрова.

Попри те, що ціна “метровок” вже 1,3 тис. грн, люди роблять запаси на зиму. Крім того, Державне лісове господарство спростило схему купівлі дров, аби не було махінацій та ажіотажу.

У кожному лісгоспі люди можуть оформити заявку. У базу вносять дані паспорта й ідентифікаційний код покупця, а вже за два дні граб або вільху привезуть додому.

– Населення зрозуміло, що користуватися колотими дровами вигідніше, тому що, щоб привезти звичайні круглі дрова потрібно самому шукати десь бензопилу або найманого працівника, – каже директор Жмеринського лісового господарства Петро Бендера.

Наприклад в Людавському лісництві дрова розкупили майже за місяць. Із запланованих 38 тис. кубометрів уже розпродали 28.

Ще десять років тому обласне лісництво продавало не більше 60 тис. паливної деревини. Цьогоріч це понад 200 тис. кубів.

Тепер на дрова переходять і великі котельні. Раніше 75% лісу закуповували для меблів, тепер для обігріву.

– Великі споживачі міста Вінниці – це котельні міста переходять на деревну продукцію, активізувались всі інші котельні й в тому числі населення, які користувались газом, – зазначив начальник Вінницького обласного управління лісового господарства Анатолій Бондар.

Зазначимо, що Вінниччина має лише 219 га лісу, але вона береться підтримувати енергоринок країни.

– Основна порода для нас це дуб звичайний. Ми садимо горіх чорний, вводимо модрину, щоб насаджень було багато і тоді воно буде стійке до хвороб, – додав головний лісничий Жмеринського лісового господарства Сергій Мацюк.

Для вирубки граб треба вирощувати 60 років, дуб удвічі довше. Аби поповнити деревні запаси, лише у Жмеринському лісгоспі висадили щонайменше 800 тис. дерев на підтримку енергоринку країни.

Читайте
Опалювальний сезон в умовах війни: як області готуються до зими

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