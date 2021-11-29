Поддельный бензин и сомнительные АЗС: почему ситуация на рынке топлива критическая

Директор Института потребительских экспертиз Юрий Чорнобривец критично оценивает нынешнее состояние рынка горючего. Кроме постепенного удорожания стоимости, что сейчас происходит во всем мире, на украинских АЗС все больше некачественного бензина и газа.

Подавляющее большинство его производят на нелегальных мини-НПЗ, а годовой ущерб государства от теневого рынка специалисты оценивают почти в 20 млрд грн. Страдают от некачественного горючего владельцы машин и экология.

– Это вредно для автомобилей, в результате чего автовладельцы попадают на деньги на ремонт своих машин. Это вредно для пешеходов, для экологии. Ведь некачественное горючее — оно все в конечном итоге выбрасывается на улицы, и мы этим дышим, – говорит Чернобривец.

По данным специального проекта Карта объектов розничной торговли горючим, которые имеют признаки нарушения законодательства, сейчас в Украине работает почти 450 нелегальных АЗС и 25 мини-НПЗ. Именно они производят горючее низкого качества, не соответствующее никаким стандартам, к тому же рецептура его остается неизвестной.

О существовании такого черного бизнеса точно знают стражи порядка, ведь в последнее время количество проверок и обысков значительно возросло. Но будет ли от этого реальный результат – сомневается руководитель консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

— Потому что власти до сих пор не продемонстрировали желания комплексно и решительно преодолеть это зло – от качественного контроля за рынком нефтепродуктов, лишения лицензии за фальсификат и вплоть до наказания виновных в судах. Чиновники и депутаты понимают, что действительно в детенизации рынка подакцизных товаров, в частности горючего, очень большой потенциал для наполнения бюджета. Одна детенизация рынка горючего может принести в бюджет более $1 млрд в год. И нам не нужно это занимать — это деньги, которые просто идут сегодня в карманы этих дельцов, – подчеркивает Куюн.

Об усилении борьбы с теневым рынком горючего в правительстве говорили еще в начале весны. Тогда же премьер Денис Шмигаль издал соответствующее распоряжение. Но к концу года даже в парламентском профильном комитете признают: правоохранители работают не на полную, хотя и имеют все необходимые полномочия.

Читайте В 2021 году объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 44 процента

Руководитель налогового комитета Даниил Гетманцев в очередной раз настаивает — силовики, которые не справляются со своей работой, должны уйти.

Те же, кто работают на топливном рынке прозрачно, платят все налоги и заботятся о качестве горючего, отмечают: кроме ущерба для государства и вреда для людей, черные схемы просто уничтожают здоровую конкуренцию и честный бизнес.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.