В 2021 году объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 44 процента

С начала 2021 года объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 44% — до 37,8 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Так, транзит дизельного топлива за 10 месяцев снизился на 51% – до 28,2 тыс. т, из которых 17,8 тыс. т – из Беларуси в Молдову, 8,7 тыс. т – из Литвы в Молдову и 1,5 тыс. т – из России в Польшу.

– Перевозка бензина в Молдову возроса на 48%, до 8,4 тыс. т, при этом в марте 2021 г. транзит через территорию Украины не осуществлялся. Транзитные поставки битума за отчетный период из России составили 1,2 тыс. т, — добавили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные собственного исследования.

С 1 ноября Газпром снизил транзит через Украину до 57 млн куб. м в день.

Тогда гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон говорил, что при таких объемах транспортировки он недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд кубометров голубого топлива.

Источник: Еnkorr