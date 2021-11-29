Підроблений бензин та сумнівні АЗС: чому ситуація на ринку пального критична

Директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець критично оцінює нинішній стан ринку пального. Окрім поступового здорожчання вартості, яке нині відбувається у всьому світі, на українських АЗС дедалі більше неякісного бензину і газу.

Переважну більшість його виробляють на нелегальних міні-НПЗ, а річні збитки держави від тіньового ринку фахівці оцінюють майже у 20 млрд грн. Страждають від неякісного пального власники машин та екологія.

— Це шкідливо для автомобілів, в результаті чого автовласники витрачають гроші на ремонт своїх машин. Це шкідливо для пішоходів, для екології. Адже неякісне пальне – воно все зрештою викидається на вулиці, і ми цим дихаємо, – каже Чорнобривець.

За даними спеціального проекту Карта об’єктів роздрібної торгівлі пальним, які мають ознаки порушення законодавства, нині в Україні працює майже 450 нелегальних АЗС і 25 міні-НПЗ. Саме вони виготовляють пальне низької якості, яке не відповідає жодним стандартам, до того ж рецептура його залишається невідомою.

Про існування такого чорного бізнесу точно знають правоохоронці, адже останнім часом кількість перевірок і обшуків значно зросла. Але чи буде від цього реальний результат – сумнівається керівник консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

— Влада досі не показала бажання комплексно та рішуче подолати це зло – від якісного контролю за ринком нафтопродуктів, позбавлення ліцензії за фальсифікат і аж до покарання винних у судах. Чиновники і депутати розуміють, що дійсно в детінізації ринку підакцизних товарів, зокрема пального, є дуже великий потенціал для наповнення бюджету. Одна детінізація ринку пального може принести в бюджет понад $1 млрд на рік. І нам не треба це позичати – це гроші, як просто йдуть сьогодні в кишені цих ділків, – констатує Куюн.

Про посилення боротьби з тіньовим ринком пального в уряді говорили ще на початку весни. Тоді ж прем’єр Денис Шмигаль видав і відповідне розпорядження. Та наприкінці року навіть у парламентському профільному комітеті визнають: правоохоронці працюють не на повну, хоча й мають усі необхідні повноваження.

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Керівник податкового комітету Данило Гетманцев вкотре наполягає – силовики, які не справляються зі своєю роботою, мають піти.

Ті ж, хто працюють на паливному ринку прозоро, сплачують всі податки і дбають про якість пального, наголошують: окрім збитків для держави і шкоди для людей, чорні схеми просто знищують здорову конкуренцію та чесний бізнес.

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