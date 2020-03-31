Тюрьма за выход на улицу. В США из-за коронавируса усилили карантин

Жителям столицы США, города Вашингтон, и двух соседних штатов Мэриленда и Вирджинии власть официально приказала оставаться дома. Выходить из дома можно только за покупками, в случае неотложной медицинской необходимости и на упражнения в одиночестве или с членами семьи. Разрешается также доставка еды.

На работу могут ходить те работники, чей труд считается критически важным. Собираться в группы более 10 запрещено, в том числе и в церквях. Не критично важный бизнес закрыт. Для нарушителей предусмотрен штраф до $5 тыс. и заключение до 90 дней. Подробнее в сюжете Юлии Ярмоленко с Голоса Америки.

Напомним, Украина получит от США $1,2 млн для борьбы с Covid-19.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.