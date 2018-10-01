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Пігулки, одяг, посуд, іграшки: де в Україні приймають речі на благодійність

Літо закінчилося, а це означає, що час відкласти літні речі поглибше в шафу. Однак, не все піде на ступний рік. Тисячі штанів, сорочок, блузок, спідниць та іншого одягу опиняється у смітниках. А насправді, усе, що викидається, можна віддати тим, кому цей одяг потрібніший: багатодітним родинам, безробітнім, переселенцям, безхатькам.

Принести вживані речі можна в благодійну крамницю Ласка. Тут одяг продають, частина грошей іде на утримання двох магазинів, частина – на благодійність: у притулок для тварин та фонд, що допомагає онкохворим дітям. За 5 років існування Ласка передала на благодійність мільйон гривень. Щомісяця в крамницю приносять 7 тонн краму. І відходів тут немає.

Перебирати гардероб і віддавати морально застарілі речі радять психологи. Кажуть, варто залишати тільки те, що справді носите. Інакше одяг, книжки, меблі з необхідного перетворюються на мотлох, що займає не тільки місце в квартирі, а й простір у думках.

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Головна вимога – аби речі були не надто зношені і чисті. Втім, із одягу, який уже непридатний для носіння, роблять ганчірки, які віддають у притулок для тварин та навіть на фронт для чищення зброї. У центр привозять не тільки одяг, а й іграшки, меблі, книжки.

Волонтери кажуть: люди радіють, коли знаходять у центрі щось потрібне. Адже це не тільки річ, а частинка добра від іншої людини.

До слова, порятунок новонароджених у Львові на межі зупинки – бракує грошей на деталі.

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