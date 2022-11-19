Льготные кредиты под 3%: что нужно знать и реально ли найти жилье

Двое украинцев уже получили ипотеку под 3%, а более 10 тыс. подали заявки. С октября в Украине действует новая государственная программа доступного кредитования єОселя.

Под льготные 3% жилье могут приобрести военные и правоохранители, медики, учителя, ученые. Процесс максимально цифровизирован – податься можно через портал Дія.

Первые кредиты получили сотрудница Национальной полиции из Чернигова, выбравшая квартиру в новостройке, и патрульный из Киева – на квартиру на вторичном рынке.

В прошлом году доступная ипотека только начинала набирать обороты. Тогда ссуды на жилье давали под 7%. В течение 2021 года банки выдали почти 11 тыс. кредитов на 9 млрд грн, что вдвое больше, чем годом ранее. И спрос бы возрастал, потому что более половины украинцев не удовлетворены своими жилищными условиями, а треть имела квадратных метров меньше от санитарной нормы.

Однако полномасштабная война все затормозила, а теперь вообще без жилья остались тысячи украинцев.

Государственная программа єОселя – а это ипотека под льготные 3% – должна ситуацию улучшить, уверены в правительстве.

– Если посмотреть на статистику заявок, 83% – военнослужащие, около 11% – медицинские работники, 4% – ученые, 2% – педагоги. Очень большой спрос со стороны украинцев: 10 тыс. заявлений со всех уголков Украины, – проинформировала первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Условия ипотеки почти такие же, как и до этого. Увеличилась максимальная сумма кредита: теперь это 6 млн грн. Взять ссуду можно на 20 лет, а первый взнос составляет не менее 20%.

Жилье, а это только квартиры, можно купить как на первичном, так и на вторичном рынке. Есть требования – максимальная стоимость квадратного метра. В каждом регионе она разная. Если выбрали дом в областном центре, ему должно быть не больше 10 лет.

Нужное жилье следует выбрать самостоятельно. Но насчет первички застройщики уже активно предлагают свои варианты.

– 90% населения действительно никогда не были целевой аудиторией рынка первичного жилья, потому что для них это всегда было недостижимо, дорого и сложно. Доступная ипотека – это уникальный инструмент, который может все население привлечь, – объяснила Анна Лаевская, коммерческий директор Интергал-Буд.

Пока что банки кредитуют только готовые новостройки, но вскоре купить в ипотеку можно будет еще незаконченные объекты, которые обычно дешевле. В настоящее время банки формируют базу надежных застройщиков.

По-прежнему есть нормативная площадь для одного человека. На семью из трех человек (муж/жена/ребенок) максимальная площадь квартиры, на которую дадут ссуду, составляет почти 95 квадратов.

Риелторы говорят, что условия новой ипотеки хорошие, нюанс есть со вторичным рынком. Десятилетний дом в большом городе – это почти новостройка, и квартира в таком, да еще с ремонтом будет стоить дороже максимальной стоимости квадратного метра.

– Мы говорим о квартирах, которые уже готовы к использованию, и есть ремонт. В Киеве это $1 200 – 1 300 долларов за квадрат. Это будут спальные районы, где еще можно найти такую квартиру, – рассказал Юрий Пита, глава Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Но в Укрфинжилье уверяют, что банки могут дать ипотеку, даже если квартира дороже: заемщику придется доплатить.

– Если у человека есть желание купить квартиру, которая превышает предельную площадь или стоимость квадрата, такая возможность есть. Но разницу между нормативной и фактической площадью придется покрыть в первом вкладе, – отметила Анжелика Иванова, руководитель коммуникаций Укрфинжилья.

Важный момент с изменением работы: если взяли ипотеку под 3% и в течение срока выплаты кредита увольняетесь, условия изменятся.

– Если врач, например, работал в государственной поликлинике и получил кредит под 3%, а через 3 года сменил место работы на частную клинику, он перестал относиться к категории граждан, на которых распространяется льготная процентная ставка. И банк сделает ему перерасчет. Он будет платить уже 7% годовых, – уточнила Анжелика Иванова.

Как отмечают в правительстве, главное преимущество новой ипотеки – максимальная цифровизация. Заявку можно подать через портал Дія, а впоследствии это будет реально сделать в мобильном приложении. Система подтягивает все данные. Пока идет тестовый режим, банки рассматривают заявки дольше объявленных 3 дней. Но в идеале их будут согласовывать за сутки.

Среди планов Минэкономики – до конца года выдать тысячу льготных кредитов. А со следующего года расширить єОселю для всех украинцев, нуждающихся в жилье. Но кредиты будут предоставляться уже под 7%.

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