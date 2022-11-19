Пільгові кредити під 3%: що потрібно знати та чи реально знайти житло

Двоє українців уже отримали іпотеку під 3%, а понад 10 тис. подали заявки. З жовтня в Україні діє нова державна програма доступного кредитування єОселя.

Під пільгові 3% житло можуть придбати військові та правоохоронці, медики, вчителі, науковці. Процес максимально цифровізований – податися можна через портал Дія.

Перші кредити отримали співробітниця Національної поліції з Чернігова, яка обрала квартиру в новобудові, і патрульний із Києва – на квартиру на вторинному ринку.

Минулого року доступна іпотека лише починала набирати обертів. Тоді позики на житло давали під 7%. Протягом 2021 року банки видали майже 11 тис. кредитів на 9 млрд грн, що вдвічі більше, ніж рік перед тим. І попит би зростав, бо більш ніж половина українців не задоволені своїми житловими умовами, а третина мали квадратних метрів менше за санітарну норму.

Проте повномасштабна війна все загальмувала, а тепер взагалі без домівок залишилися тисячі українців.

Державна програма єОселя – а це іпотека під пільгові 3% – має ситуацію покращити, певні в уряді.

– Якщо подивитися на статистику заявок, 83% – військовослужбовці, близько 11% – медичні працівники, 4% – науковці, 2% – педагоги. Дуже великий попит з боку українців: 10 тис. заяв зі всіх куточків України, – поінформувала перший віцепрем’єр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Умови іпотеки майже такі самі, як і до цього. Побільшала максимальна сума кредиту: тепер це 6 млн грн. Взяти позику можна на 20 років, а перший внесок становить не менше 20%.

Житло, а це лише квартири, можна купити як на первинному, так і на вторинному ринку. Є вимоги – максимальна вартість квадратного метра. В кожному регіоні вона різна. Якщо обрали будинок в обласному центрі, йому має бути не більше 10 років.

Належне житло потрібно обрати самостійно. Але щодо первинки забудовники вже активно пропонують свої варіанти.

– 90% населення насправді ніколи не були цільовою аудиторією ринку первинного житла, бо для них це завжди було недосяжно, дорого і складно. Доступна іпотека – це унікальний інструмент, який може все населення залучити, – пояснила Анна Лаєвська, комерційна директорка Інтергал-Буд.

Поки що банки кредитують лише готові новобуди, але незабаром купити в іпотеку можна буде ще незакінчені об’єкти, які зазвичай дешевші. Нині банки формують базу надійних забудовників.

Як і раніше є нормативна площа для однієї особи. На родину з трьох людей ( чоловік/дружина/дитина) максимальна площа квартири, на яку дадуть позику, становить майже 95 квадратів.

Рієлтори кажуть, що умови нової іпотеки хороші, нюанс є зі вторинним ринком. Десятирічний будинок у великому місті – це майже новобудова, і квартира у такому та ще й з ремонтом коштуватиме дорожче максимальної вартості квадратного метра.

– Ми говоримо про квартири, які вже готові до використання, і є ремонт. У Києві це $1 200 – 1 300 доларів за квадрат. Це будуть спальні районі, де ще можна знайти таку квартиру, – розповів Юрій Піта, очільник Асоціації фахівців з нерухомості України.

Але в Укрфінжитлі запевняють, що банки можуть дати іпотеку, навіть якщо квартира дорожча: позичальнику доведеться доплатити.

– Якщо людина має бажання купити квартиру, яка перевищує граничну площу або вартість квадрата, така можливість є. Але різницю між нормативною і фактичною площею доведеться покрити у першому внеску, – зазначила Анжеліка Іванова, керівниця комунікацій Укрфінжитло.

Важливий момент зі зміною роботи: якщо взяли іпотеку під 3% і протягом терміну виплати кредиту звільняєтесь, умови зміняться.

– Якщо лікар, наприклад, працював у державній поліклініці і отримав кредит під 3%, а через 3 роки змінив місце роботи на приватну клініку, він перестав належати до категорії громадян, на яких поширюється пільгова відсоткова ставка. І банк зробить йому перерахунок. Він сплачуватиме вже 7% річних, – уточнила Анжеліка Іванова.

Як наголошують в уряді, головна перевага нової іпотеки – максимальна цифровізація. Заявку можна подати через портал Дія, а згодом це реально зробити у мобільному застосунку. Система підтягує всі ваші дані. Поки триває тестовий режим, банки розглядають заявки довше оголошених 3 днів. Але в ідеалі їх погоджуватимуть за добу.

Серед планів Мінекономіки – до кінця року видати тисячу пільгових позик. А з наступного року розширити єОселю для всіх українців, які потребують житла. Але кредити надаватимуть вже під 7%.

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