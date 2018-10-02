Пільговий проїзд і знижки в обмін на землю: незаможні села приєднуються до міст
В Україні нині тисячі населених пунктів, які не мають потужних господарств чи виробництв – саме вони нині активно доєднуються до міст – такі зміни до закону про ОТГ ухвалили ще в травні і це вигідно всім.
Селяни отримують соціальні блага, а місто – землі. Першими до міст обласного значення приєдналися приміські села Києва і Вознесенськ на Миколаївщині.
Селяни тепер мають право на картку вознесенця. А це – ключ до пільгового проїзду у маршрутках, знижок у магазинах і відвідання лікаря.
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Міста мають підтягувати до якісного життя села, яким не пощастило мати на території промислові підприємства і великих платників податків. Проте, в них є інший скарб – земля, якої не вистачає містам.
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