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Пільговий проїзд і знижки в обмін на землю: незаможні села приєднуються до міст

В Україні нині тисячі населених пунктів, які не мають потужних господарств чи виробництв – саме вони нині активно доєднуються до міст – такі зміни до закону про ОТГ ухвалили ще в травні і це вигідно всім.

Селяни отримують соціальні блага, а місто – землі. Першими до міст обласного значення приєдналися приміські села Києва і Вознесенськ на Миколаївщині.

Селяни тепер мають право на картку вознесенця. А це – ключ до пільгового проїзду у маршрутках, знижок у магазинах і відвідання лікаря.

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Міста мають підтягувати до якісного життя села, яким не пощастило мати на території промислові підприємства і великих платників податків. Проте, в них є інший скарб – земля, якої не вистачає містам.

До слова, де в Україні приймають речі на благодійність.

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