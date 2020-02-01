США ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса ввели в США. Американцев, которые будут приезжать из Китая, будут тщательно обследовать. Тех, кто побывал в районах, где произошла вспышка – сразу на карантин.

Количество инфицированных коронавирусом уже 12 тыс. 259 – умерли. Вирус распространился на десятки стран.

Первый случай зафиксировали в Испании. Подтвердился диагноз у туриста из Германии, который находится на Канарских островах. Его изолировали и будут оказывать помощь.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Италия объявила чрезвычайное положение из-коронавируса.

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