Потеряли следы на остановке: на Херсонщине третьи сутки ищут семилетнюю девочку

В селе Счастливое Херсонской третьи сутки ищут семилетнюю Марию Борисову. Девочка пошла гулять с 10-летним братом вечером 7 марта, однако домой мальчик вернулся сам. Куда делась сестра, объяснить не может.

Ребенка ищут местные жители, полиция, нацгвардейцы, волонтеры из Харькова, Днепра и Павлограда. 8 марта служебная собака потеряла следы Марии на автобусной остановке на окраине села.

– Сын говорит, что не видел, куда делась сестра. В показаниях путается. Потом сказал: “Я не знаю, где Маша, и все”. Я сама искала дочь до половины восьмого вечера. В восемь вызвала полицию, – рассказывает мама девочки Ольга Борисова.

Женщина уверяет: Мария коммуникабельная и ласковая девочка, причин бежать из дома у нее не было. Мама пропавшей девушки убеждена, что ее ребенка похитили.

– Ее посадили в автомобиль и увезли. Ее в селе нет. Если бы она была здесь, то пришла домой, – плачет мама Маши.

Родственница пропавшей девочки Лариса Шарудилова тоже считает, что ребенка в селе нет:

– Мы проверили все закоулки, все заброшенные дома, обошли все квартиры. Искали вдоль канала, объехали на машинах все поля…

Правоохранители отрабатывают несколько версий исчезновения семилетнего ребенка, но признают – следы Марии ведут к остановке.

Сейчас поиски расширили в радиусе до десяти километров. Операцию обещают закончить только тогда, когда найдут малышку.

В Винницкой области планируют запустить систему искусственного интеллекта Vezha Alpr, которая сможет распознавать лица. Таким образом этот проект будет помогать находить пропавших людей.

Кроме того, система сможет распознавать и идентифицировать номерные знаки машины с точностью до 99% независимо от того, с какой скоростью движется автомобиль. Она также будет определять марку, модель и цвет транспортного средства с точностью до 95%. Подробнее об ИТ-проекте для поиска пропавших людей читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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