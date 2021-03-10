Загубили сліди на зупинці: на Херсонщині третю добу шукають семирічну дівчинку

У селі Щасливе на Херсонщині третю добу шукають семирічну Марію Борисову. Дівчинка пішла гуляти з 10-річним братом увечері 7 березня, однак додому хлопчик повернувся сам. Де поділася сестра, пояснити не може.

Дитину шукають місцеві, поліція, нацгвардійці, волонтери з Харкова, Дніпра та Павлограда. 8 березня службовий собака загубив сліди Марійки на автобусній зупинці на околиці села.

– Син каже, що не бачив, куди поділась сестра. У свідченнях плутається. Урешті сказав: “Я не знаю, де Маша, і все”. Я сама шукала дочку до о пів на восьмої вечора. О восьмій викликала поліцію, – розповідає мама дівчинки Ольга Борисова.

Жінка запевняє: Марія комунікабельна й лагідна дівчинка, причин тікати з дому в неї не було. Мама зниклої дівчини переконана, що її дитину викрали.

– Її посадили в автомобіль і повезли. Її в селі немає. Якби вона була в селі, то прийшла додому, – плаче мама Марійки.

Родичка зниклої дівчинки Лариса Шаруділова також вважає, що дитини в селі немає:

– Ми перевірили всі закутки, усі покинуті будинки, обійшли всі квартири. Шукали вздовж каналу, об’їхали на машинах усі поля…

Наразі правоохоронці відпрацьовують кілька версій зникнення семирічної дитини, але визнають – слід Марії веде до зупинки.

Нині пошуки розширили в радіусі до десяти кілометрів. Операцію обіцяють закінчити лише тоді, коли знайдуть малечу.

У Вінницькій області планують запустити систему штучного інтелекту Vezha Alpr, яка зможе розпізнати обличчя. Таким чином цей проект допомагатиме знаходити зниклих людей.

Крім того, система зможе розпізнавати та ідентифікувати номерні знаки машини з точністю до 99% незалежно від того, з якою швидкістю рухається автомобіль. Вона також визначатиме марку, модель та колір транспортного засобу з точністю до 95%. Детальніше про ІТ-проект для пошуку зниклих людей читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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