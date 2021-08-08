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Маргарита Верещагіна |

Ушел из жизни Александр Ройтбурд: в PinchukArtCentre покажут его картины

Ушел из жизни известный украинский художник, руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Он был одним из основателей украинского постмодернизма.

Его работы представлены на художественных выставках по всему миру. Ройтбурд мечтал создать в Одессе музей современного искусства, и именно он превратил Одесский художественный музей с аварийного на современный культурный центр. Здесь он и работал фактически до последнего своего дня.

Друзья Ройтбурда говорят, художник перенес коронавирус, после чего у него начались проблемы с здоровьем.

Александра Ройтбурда называют одним из самых дорогих и самых продаваемых современных художников Украины. Он имеет свой узнаваемый стиль написания полотен. 2009 картину Прощай Караваджо на аукционе в Лондоне продали за $97 тыс. Художника знают и уважают во многих странах мира.

Полотна художника представлены в самых известных галереях по всему миру. Немало его работ хранятся и в Украине.

— С тем что случилось и в связи с тем его вкладом, про который всегда арт-цент помнит и знает, пообещать киевлянам, украинцам, что мы обязательно в самое ближайшее время покажем вам его работы из нашей коллекции, — говорит бизнесмен, филантроп Виктор Пинчук.

Что пишут друзья, политики, артисты о художнике

Сегодня, 8 август, на 60-м году жизни умер Александр Ройтбурд — известный украинский художник и директор Одесского художественного музея.

Одним из первых о смерти художника сообщил украинскоий режиссер Олег Сенцов.

Через несколько минут в соцсетях появились сотни постов, писем с соболезнованиями и совместных фото друзей, коллег и известных людей с художником Ройтбурдом.

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