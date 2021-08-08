Пішов з життя Олександр Ройтбурд: у PinchukArtCentre покажуть його картини

Пішов з життя відомий український художник, керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. Він був одним із засновників українського пост-модернізму.

Його роботи представлені на художніх виставках по всьому світу. Ройтбурд мріяв створити в Одесі музей сучасного мистецтва, і саме він перетворив Одеський художній музей з аварійного на сучасний культурний центр. Тут він і працював фактично до останнього свого дня.

Друзі Олександра Ройтбурда кажуть, митець перехворів на коронавірус, після чого в нього почалися проблеми зі здоров’ям.

Олександра Ройтбурда називають одним із найдорожчих та найбільш продаваних сучасних художників України. Він має свій впізнаваний стиль написання полотен. 2009 картину Прощавай Караваджо на аукціоні в Лондоні продали за $97 тис. Художника знають і поважають у багатьох країнах світу.

Полотна художника представлені в найвідоміших галереях по всьому світу. Чимало його робіт зберігаються і в Україні.

– З тим що трапилося і в зв’язку з тим його внеском, про який завжди арт-цент пам’ятає і знає, пообіцяти киянам, українцям, що ми обов’язково в самий найближчий час покажемо вам його роботи з нашої колекції, – каже бізнесмен, філантроп Віктор Пінчук.

Що пишуть друзі, політики, артисти про художника

Сьогодні, 8 серпеня, на 60-му році життя помер Олександр Ройтбурд – відомий український художник і директор Одеського художнього музею.

Одним з перших про смерть художника повідомив український режисер Олег Сенцов.

Через кілька хвилин в соцмережах з’явилися сотні постів, листів зі співчуттями і спільних фото друзів, колег і відомих людей з художником Ройтбурдом.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.