Північний потік-2 розколює ЄС: Анналена Бербок про угоду з США

Кандидатка в канцлери Німеччини від Партії зелених Анналена Бербок розкритикувала угоду з США щодо завершення будівництва газогону Північний Потік-2.

За її словами, меморандум не є рішенням. Газопровід спрямований проти безпеки України та розколює Європейський Союз.

Бербок вважає, що східно-європейці справедливо незадоволені федеральним урядом Німеччини, який тримається за цей трубопровід в односторонньому порядку.

Партія зелених має високі шанси перемогти на парламентських виборах у вересні, тому Анналена Бербок може замінити на посаді канцлера Ангелу Меркель.

21 липня США й Німеччина уклали угоду щодо будівництва Північного потоку-2. Згідно з документом, обидві країни погоджуються продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.

Німеччина ж зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб дати можливість Україні продовжити угоду про транзит газу з Росією на термін до 10 років й призначити для цього спеціального представника. Переговори мають розпочатися не пізніше 1 вересня.

Після укладення угоди міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про надіслання дипломатичних нот до Брюсселю й Берліну для консультації з Єврокомісією і ФРН.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся з відкритим листом до спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі із закликом утримуватися від затвердження будь-яких угод, які загрожуватимуть енергетичній безпеці Європи.

Угоду щодо Північного потоку-2 розкритикували й американські сенатори від обох партій.

Фото: Getty Images

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