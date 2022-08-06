Планируют побег: ОК Юг о понтонных переправах оккупантов в Херсонской области

Российские оккупационные войска планируют использовать построенные временные понтонные переправы в Херсонской области для своего бегства из региона в будущем.

Об этом начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире телемарафона.

Она отметила, что рашисты пока не знают, как починить Антоновский мост, через который они осуществляли поставки вооружения из временно оккупированного Крыма. Ранее этот мост вывели из строя Вооруженные силы Украины.

Поэтому оккупанты начали возводить понтонные переправы.

– Ничего более эффективного они пока там не придумали. Пытаются подтягивать туда инженерные ресурсы, чтобы решить эти проблемы. Но как свидетельствуют западные специалисты: то, что оккупанты оставляют понтонные части, не убирая их даже во время наших артиллерийских атак, свидетельствует о том, что они преследуют дальнюю цель все же использовать их для того, чтобы ушиваться оттуда, — подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, во время перехваченных телефонных разговоров рашисты говорят о том, что уместнее бежать из Херсонской области. Несмотря на это, они пока не планируют сдаваться.

– Враг пока не собирается сдаваться, хотя иногда озвучивает такие планы в переговорах, которые мы перехватываем. И недооценивать его нельзя. Те резервы, которые они пытаются подтянуть, достаточно существенны… Но наши усилия преуспевают. Пораженные зенитно-ракетные комплексы накануне (С-300 — Ред.), склады боеприпасов, опорные и командные пункты – это существенное влияние на дальнейшее развитие их ситуации. Сейчас наша задача их ослабить, – объяснила Гуменюк.

Она добавила, что удары ВСУ по логистическим центрам врага на временно оккупированной территории, уничтожение складов боеприпасов и командных пунктов существенно деморализуют войска РФ.

Рашисты в ответ пытаются подтягивать резервы и наносить авиационные удары там, где считают украинские позиции достаточно крепкими.

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