Планують втечу: ОК Південь про понтонні переправи окупантів на Херсонщині

Російські окупаційні війська планують використати зведені тимчасові понтонні переправи на Херсонщині під час своєї втечі з регіону в майбутньому.

Про це начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що рашисти поки не знають, як полагодити Антонівський міст, через який вони здійснювали постачання озброєння з тимчасово окупованого Криму. Раніше цей міст вивели з ладу Збройні сили України.

Через це окупанти почали зводити понтонні переправи.

– Нічого більш ефективного вони поки що там не вигадали. Намагаються підтягувати туди інженерні ресурси, щоб вирішити якось ці проблеми. Але як засвідчують західні фахівці: те, що окупанти залишають понтонні частини, не прибираючи їх навіть під час наших артилерійських атак, свідчить про те, що вони мають на далекій меті все ж використати їх для того, щоб ушиватися звідти, – наголосила Гуменюк.

За її словами, під час перехоплених телефонних розмов рашисти говорять про те, що доречніше тікати з Херсонщини. Попри це, вони поки що не планують здаватися.

– Ворог поки що не збирається здаватися, хоча часом озвучує такі плани в переговорах, які ми перехоплюємо. І недооцінювати його не можна. Ті резерви, які вони намагаються підтягнути, достатньо суттєві… Але наші зусилля мають успіх. Уражені зенітно-ракетні комплекси напередодні (С-300, – Ред.), склади боєприпасів, опорні та командні пункти – це суттєвий вплив на подальший розвиток їх ситуації. Наразі наше завдання їх послабити, – пояснила Гуменюк.

Вона додала, що удари ЗСУ по логістичних центрах ворога на тимчасово окупованій території, знищення складів боєприпасів та командних пунктів суттєво деморалізує війська РФ.

Рашисти у відповідь намагаються підтягувати резерви та завдавати авіаційних ударів там, де вважають українські позиції досить міцними.

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