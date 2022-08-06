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Факти / Відео / Україна

Планують втечу: ОК Південь про понтонні переправи окупантів на Херсонщині

Юлія Соколова редакторка стрічки Яна Брензей Ведуча Вікна Новини

Російські окупаційні війська планують використати зведені тимчасові понтонні переправи на Херсонщині під час своєї втечі з регіону в майбутньому.

Про це начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що рашисти поки не знають, як полагодити Антонівський міст, через який вони здійснювали постачання озброєння з тимчасово окупованого Криму. Раніше цей міст вивели з ладу Збройні сили України.

Через це окупанти почали зводити понтонні переправи.

– Нічого більш ефективного вони поки що там не вигадали. Намагаються підтягувати туди інженерні ресурси, щоб вирішити якось ці проблеми. Але як засвідчують західні фахівці: те, що окупанти залишають понтонні частини, не прибираючи їх навіть під час наших артилерійських атак, свідчить про те, що вони мають на далекій меті все ж використати їх для того, щоб ушиватися звідти, – наголосила Гуменюк.

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За її словами, під час перехоплених телефонних розмов рашисти говорять про те, що доречніше тікати з Херсонщини. Попри це, вони поки що не планують здаватися.

– Ворог поки що не збирається здаватися, хоча часом озвучує такі плани в переговорах, які ми перехоплюємо. І недооцінювати його не можна. Ті резерви, які вони намагаються підтягнути, достатньо суттєві… Але наші зусилля мають успіх. Уражені зенітно-ракетні комплекси напередодні (С-300, – Ред.), склади боєприпасів, опорні та командні пункти – це суттєвий вплив на подальший розвиток їх ситуації. Наразі наше завдання їх послабити, – пояснила Гуменюк.

Вона додала, що удари ЗСУ по логістичних центрах ворога на тимчасово окупованій території, знищення складів боєприпасів та командних пунктів суттєво деморалізує війська РФ.

Рашисти у відповідь намагаються підтягувати резерви та завдавати авіаційних ударів там, де вважають українські позиції досить міцними.

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