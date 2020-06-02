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Факты / Видео / Украина / Общество

По 2 тыс. человек ежедневно. Украинцы массово выезжают в Польшу

Украинцы массово покидают родину. После открытия пункта пропуска Шегини уже три недели ежедневно его пересекает до 2 тыс. человек. Из-за большого количества желающих попасть в Польшу здесь образуются километровые очереди.

Иногда, чтобы пересечь польскую границу, в очереди приходится стоять по 5-6 часов. В основном люди едут в соседнюю страну из-за безденежья. Говорят, что во время карантина в Украине невозможно найти работу.

Сейчас на границе с Польшей функционируют четыре пункта пропуска: Ягродин, Краковец, Рава-Русская и Шегини. Пешеходов пропускают только через последний, в остальных за границу можно выехать только на автомобиле.

Напомним, пандемия загнала многих людей в кризис. Среди наиболее уязвимых — простые люди, часто пенсионного возраста, приехавшие в столицу заработать копейку, а в итоге оказались на улице.

Они потеряли свою работу, а с хостелов их просто выгнали. Перебиваясь на волонтерской пище, они жили, а некоторые и до сих пор живут по несколько месяцев прямо на улице.

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