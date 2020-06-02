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По 2 тис. людей щодня. Українці масово виїжджають у Польщу

Українці масово покидають батьківщину. Після відкриття пункту пропуску Шегині вже три тижні щодня його перетинає до 2 тис. людей. Через велику кількість охочих потрапити до Польщі тут утворюються кілометрові черги.

Інколи, аби перетнути польський кордон, у черзі доводиться стояти по 5-6 годин. Здебільшого люди їдуть у сусідню країну через безгрошів’я. Кажуть, що під час карантину в Україні неможливо знайти роботу.

Наразі на кордоні з Польщею функціонують чотири пункти пропуску: Ягродин, Краківець, Рава-Руська та Шегині. Пішоходів пропускають лише через останній, у решті за кордон можна виїхати лише на автомобілі.

Нагадаємо, пандемія загнала багатьох людей в кризу. Серед найбільш вразливих – прості люди, часто пенсійного віку, які приїхали до столиці заробити копійку, а зрештою опинилися на вулиці.

Вони втратили свою роботу, а з хостелів їх просто вигнали. Перебиваючись на волонтерських харчах, вони жили, а дехто й досі живе по кілька місяців прямо на вулиці.

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