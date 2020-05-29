Спали на улице, кормили волонтеры: как карантин ударил по заробитчанам в Киеве

Пандемия загнала многих людей в кризис. Среди наиболее уязвимых — простые люди, часто пенсионного возраста, приехавшие в столицу заработать копейку, а в итоге оказались на улице.

Они потеряли свою работу, а с хостелов их просто выгнали. Перебиваясь на волонтерской пище, они жили, а некоторые и до сих пор живут по несколько месяцев прямо на улице.

Волонтеры и просто неравнодушные люди помогают им продуктами и лекарствами. Для самых тяжелых и старых людей волонтеры очень хотят приобрести дом с лучшими условиями. Подробнее в сюжете Оксаны Михайловой.

Напомним, Кабмин готовит программу выхода Украины из экономического кризиса после пандемии коронавируса.

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