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Почастішали викрадення людей: у Запорізькій ОВА розповіли про злочини окупантів

Юлія Соколова редакторка стрічки

На тимчасово захоплених територіях Запорізької області почастішали випадки викрадення людей російськими окупантами.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він зазначив, що на окупованих територіях російські загарбники чинять постійний тиск на людей, намагаючись зламати їхню волю.

Станом на зараз відомо про близько 270 випадків викрадення українців окупантами, зокрема й представників бізнесу.

– У нас почастішали випадки викрадень. Уже під 270 випадків, окупанти викрадають, це і бізнес. Буває, що дуже швидко відпускають, а буває, що тримають досить тривалий час. За останній тиждень лише четверо мешканців нашої області було звільнено. Тому ситуація складна, – наголосив Старух.

Він також поінформував, що вимагають окупанти у викрадених людей.

– Якщо бізнесмен – то гроші хочуть отримати. Якщо політичний керівник чи голова місцевого самоврядування – то просто підірвати систему управління, – заявив очільник ОВА.

Коментуючи гуманітарну ситуацію в Запорізькій області, він зазначив, що на підконтрольних українській владі територіях працюють супермаркети, є достатня кількість продуктів харчування.

– Є території, де йдуть бойові дії. Це “сіра зона”, яка простягнулася через усю область. Там важча ситуація, тому що кожного дня якісь пошкодження: чи газогони перебивають, чи електромережі. Кожного дня ускладнення і загроза життю. Ми рекомендували і рекомендуємо людям, які мешкають на таких територіях, виїжджати з них. І є окупована територія, де різна ситуація: найбільша проблема – це надання медичних послуг, забезпечення людей тим, що вони могли отримати щоденно в нормальних умовах, – поінформував Старух.

Раніше повідомлялося про викрадення та катування українців на тимчасово захоплених військами РФ територіях Херсонської області. Так, у тимчасово окупованому місті Каховка російські загарбники облаштували катівню в приміщенні поліції, де знущаються над заручниками та піддають їх тортурам, використовуючи електричний струм.

Станом на 28 квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що з 49 керівників об’єднаних територіальних громад Херсонської області окупанти викрали 35. Згодом 17 із них загарбники відпустили.

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