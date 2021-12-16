Налоговые махинации АЗС: Украина теряет более 20 млрд гривен ежегодно

Пока власти пытаются мобилизовать бизнес и привлечь как можно больше налогов в государственную казну, некоторые из предпринимателей до сих пор пытаются найти дыры в законодательстве, а кое-где откровенно его нарушают, чтобы не платить в госбюджет.

В прошлом году, когда проект Рейтинг.Бизнес в официальных цифрах опубликовал материал по налоговым результатам розничных сетей АЗС – это стало настоящей информационной бомбой.

Оказалось, что некоторые автозаправочные станции платят лишь несколько копеек сборов за проданный литр бензина, тогда как другие отчисляют в бюджет почти две гривны.

В этом же году ситуация несколько лучше. Разница уже не в десятки раз, но все равно – в три-четыре.

Так сколько Украина теряет каждый год и чем это угрожает простым людям – разбирались Факты ICTV.

Уже не так катастрофически, но все равно вопиющее несправедливо

Проект Рейтинг.Бизнес в официальных цифрах снова опубликовал рейтинг налогоплательщиков топливного рынка за 9 месяцев этого года.

Согласно исследованию, многие сети АЗС платят в госбюджет свыше гривны с одного проданного литра бензина, тогда как другие – в 3-4 раза меньше.

– Есть некоторые сети, которые недоплачивают эти налоги. И обычно эти сети… когда их тестируем, проверяем, мы видим, что они продают контрафактное горючее… Мы видим, что у БРСМ, Мотто мы постоянно находим какие-то нарушения. Видим, что это горючее или часть этого горючего – оно произведено не на заводе. Ну и в соответствии с ним не уплачиваются никакие налоги, – сообщил директор Института потребительских экспертиз Юрий Чорнобривец.

От нелегального рынка горючего Украина ежегодно теряет более 20 млрд гривен.

После прошлогоднего скандального рейтинга, когда разница в уплате налогов на литр бензина между отдельными сетями АЗС была в десятки раз, теперь ситуация несколько улучшилась.

Это признают специалисты топливного рынка. Ведь налоговая служба начала проверять злостных неплательщиков.

– Оказалось, что они по кассе пробивают всего 10% от общей реализации нефтепродуктов… Это рейтинг крупнейших сетей Украины, станций более 100 единиц. Авантаж – 111 станций, СанОил – 120, БРСМ-Нафта вообще 220 станций, – сказал эксперт топливного рынка, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

В одной из сетей, которую обвиняют в неуплате налогов, и которую не раз проверяли правоохранители из-за подозрения в махинациях с некачественным горючим, уверяют, что все уплачивают вовремя.

– Цифры уже на сегодняшний день есть за первые два квартала. Это 3,2 млрд грн уплаченных налогов. Еще на конец года сеть БРСМ-Нафта планирует заплатить 8 млрд гривен, – утверждает операционный директор сети БРСМ-Нафта Василий Бикус.

А в Нефтегазовой Ассоциации Украины убеждены: жонглировать цифрами можно по-разному, но исследование ярко демонстрирует, что при одинаковых объемах реализации топлива оказавшиеся внизу рейтинга платят в разы меньше налогов.

Так что надеются, что решить эту несправедливость смогут правоохранительные органы.

– Надо оперативно это исследовать, проверять, привлекать к ответственности в случае выявления таких нарушений и выравнивать уровень уплаты налогов разными сетями, чтобы он был законным способом и подставным для работы на этом рынке. От этого выигрывает и государственный бюджет, и общество, считает президент Нефтегазовой Ассоциации Украины Неля Привалова.

Специалисты призывают всех игроков топливного рынка платить честно, чтобы при пересчете на литр не получалась поразительная разница, ведь это создаст здоровую конкуренцию и позволит украинцам пользоваться качественным топливом.

А для этого власти нужно контролировать импорт растворителей и реально бороться за соблюдение кассовой дисциплины.

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