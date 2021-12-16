Податкові махінації АЗС: Україна втрачає понад 20 млрд гривень щорічно

Допоки влада намагається мобілізувати бізнес та залучити якомога більше податків до державної казни, деякі з підприємців досі намагаються знайти дірки в законодавстві, а подекуди відверто його порушують, щоб не платити до держбюджету.

Минулого року, коли проект Рейтинг.Бізнес в офіційних цифрах опублікував матеріал з податковими результатами роздрібних мереж АЗС – це стало справжньою інформаційною бомбою.

Виявилось, що деякі з автозаправних станцій платять лише кілька копійок зборів за проданий літр бензину, тоді як інші відраховують до бюджету майже дві гривні.

Цього ж року ситуація дещо краща. Різниця вже не в десятки разів, але все одно – в три-чотири.

Тож скільки Україна втрачає щороку та чим це загрожує простим людям – розбирались Факти ICTV.

Уже не так катастрофічно, але все одно кричуще несправедливо

Проект Рейтинг.Бізнес в офіційних цифрах знову опублікував рейтинг платників податків паливного ринку за 9 місяців цього року.

Згідно з дослідженням, чимало мереж АЗС сплачують до держбюджету понад гривню з одного проданого літра бензину, тоді як інші – в 3-4 рази менше.

– Є певні мережі, які недоплачують ці податки. І зазвичай ці мережі… коли їх тестуємо, перевіряємо, ми бачимо, що вони продають контрафактне пальне… Ми бачимо, що у БРСМ, Мотто ми постійно знаходимо якісь порушення. Бачимо, що це пальне, або частина цього пального – воно вироблено не на заводі. Ну і відповідно з нього не сплачуються ніякі податки, – повідомив директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець.

Від нелегального ринку пального Україна щороку втрачає понад 20 млрд гривень.

Після торішнього скандального рейтингу, коли різниця у сплаті податків на літр бензину між окремими мережами АЗС була в десятки разів – тепер ситуація дещо покращилась.

Це визнають експерти паливного ринку. Адже податкова служба почала перевіряти злісних неплатників.

– Виявилось, що вони по касі пробивають лише 10% від загальної реалізації нафтопродуктів… Це рейтинг найбільших мереж України, станцій понад 100 одиниць. Авантаж – 111 станцій, СанОіл – 120, БРСМ-Нафта взагалі 220 станцій, – сказав експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Натомість в одній з мереж, яку звинувачують у несплаті податків, і яку не раз перевіряли правоохоронці через підозру у махінаціях із неякісним пальним, запевняють, що усе сплачують вчасно.

– Цифри вже на сьогоднішній день є за перші два квартали. Це 3,2 млрд грн сплачених податків. Ще на кінець року мережа БРСМ-Нафта планує сплатити 8 млрд гривень, – стверджує операційний директор мережі БРСМ-Нафта Василь Бікус.

Натомість у Нафтогазовій Асоціації України переконані: жонглювати цифрами можна по-різному, але дослідження яскраво демонструє, що при однакових обсягах реалізації палива ті, хто опинився внизу рейтингу, платять в рази менше податків.

Тож сподіваються, що вирішити цю несправедливість зможуть правоохоронні органи.

– Треба оперативно це досліджувати, перевіряти, притягувати до відповідальності у разі виявлення таких порушень і вирівнювати рівень сплати податків різними мережами, щоб він був в законний спосіб і підставним для роботи на цьому ринку. Від цього виграє і державний бюджет, і суспільство, – вважає президент Нафтогазової Асоціації України Неля Привалова.

Фахівці закликають усіх гравців паливного ринку сплачувати чесно, аби при перерахунку на літр не виходила разюча різниця, адже це створить здорову конкуренцію, та дозволить українцям користуватися якісним паливом.

А для цього владі потрібно контролювати імпорт розчинників та реально боротись за дотримання касової дисципліни.

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