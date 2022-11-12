Подоляк назвал ключевое предварительное условие для начала переговоров с РФ

Для проведения реального переговорного процесса Украины с Россией необходимо выполнение одного ключевого предварительного условия. Об этом советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил в эфире телемарафона в разговоре с ведущей Вікна-новини Яной Брензей.

– Это условие зафиксировано президентом Зеленским абсолютно объективно и в рамках международного права. Это вывод войск с территории Украины на международно признанную границу Российской Федерации. Потому что у вас там нет никакого Донбасса, Крыма и тем более Херсона, Запорожья и так далее. Становитесь на определенном расстоянии от границы и тогда начинаем разговор, – объяснил Подоляк.

Он отметил, что в таком случае Украина и Россия абсолютно точно будут говорить, потому что нам нужно получить компенсации, проговорить, зачем Кремль вообще все затеял, а также договориться о поездке на Трибунал для российских военных преступников.

– Это базовые переговорные позиции. Все остальное, о чем говорит Россия, это не переговоры. Это скуление людей, которые понимают, что проигрывают, понимают, что выглядят ничтожно, но хотят получить либо оперативную паузу, либо как-то задержаться на оккупированных территориях и сказать “это уже наше и поэтому давайте без предварительных условий зафиксируем, что это наше”. Это не переговоры, это ультиматум, – заявил советник.

Он уточнил, что сегодня украинцам не нужно говорить на языке ультиматумов россиян, ведь у нас есть свой ультиматум под названием Вооруженные Силы Украины.

Подоляк подчеркнул, что у Киева нет никаких кулуарных коммуникаций с кем-либо из Российской Федерации.

– Это не нужно. И зачем с ними коммуницировать, если они совершенно не осознают происходящее. Почему бы не посмотреть, как у них будут выглядеть лица после того, как они проиграют всю войну в целом. Это же исторически будет зафиксировано. Эти люди с мрачными лицами, которые некоторое время выдавали себя за великую империю, наконец тотально проигрывают войну Украине, – сообщил чиновник.

По его словам, в Украине не будет новой линии разграничения и Минских договоренностей 3.0.

– Это уже невозможно. Мы должны выиграть, Россия должна проиграть. Для этого мы должны максимально эффективно уничтожать военную способность России, включая военную технику, живую силу, мобилизованных и особенно – командный состав первого и второго уровня, – резюмировал он.

По словам Подоляка, Россия долгое время выстраивала отношения между государством и обществом, где общество отдает свободу, право выбирать кого-то и право на дискуссию, а государство гарантирует ему жесткую силовую вертикаль и безопасность как таковую, а также мифологию о великой России – что россияне могут зайти в любую страну в любое время и сделать с местным населением все, что захотят: украсть что-нибудь, убить кого-то и так далее.

– А что сегодня, после девяти месяцев войны видит общество в России? Крайне неэффективного президента, уже не являющегося иконой, крайне неэффективное военное руководство, которое вообще не умеет планировать, крайне неэффективные специальные службы, которые не давали правильную аналитику и не умеют прогнозировать ничего. И более того – общество видит конфликт, который начинается в окружении Путина, – объяснил советник.

Он отметил, что элиты начинают выяснять отношения между собой – кто есть кто и кто будет платить за все ошибки, которые были совершены в Украине, потому что по мере того, как Россия будет проигрывать, кто-то должен будет отвечать, и это должен быть не только Путин.

– Пытаются переложить с Путина на Суровикина и Шойгу ответственность за истерический побег из Херсона… Я считаю, что сегодня российский политический режим чувствует себя очень больным, – резюмировал Михаил Подоляк.

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