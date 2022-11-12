Подоляк назвав ключову попередню умову для початку переговорів з РФ

Для проведення реального переговорного процесу України з Росією необхідне виконання однієї ключової попередньої умови. Про це радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону у розмові з ведучою Вікна-новини Яною Брензей.

– Ця умова зафіксована президентом Зеленським абсолютно об’єктивно і в рамках міжнародного права. Це виведення військ з території України на міжнародно визнаний кордон Російської Федерації. Бо у вас там немає ніякого Донбасу, Криму і тим паче Херсону, Запоріжжя і таке інше. Стаєте в певній віддалі від кордону і тоді починаємо розмову, – пояснив Подоляк.

Він зазначив, що в такому випадку Україна та Росія абсолютно точно будуть говорити, бо нам потрібно отримати компенсації, проговорити, навіщо Кремль взагалі все затіяв, а також домовитись про поїздку на Трибунал для російських військових злочинців.

– Це є базові переговорні позиції. Все інше, про що говорить Росія, це не про переговори. Це скавчання людей, які розуміють, що програють, розуміють, що виглядають нікчемно, але хочуть отримати або оперативну паузу, або все ж таки якось затриматись на окупованих територіях і сказати “це вже наше і тому давайте без попередніх умов зафіксуємо, що це наше”. Це не переговори, це ультиматум, – заявив радник.

Він уточнив, що сьогодні українцям не потрібно говорити на мові ультиматумів росіян, адже у нас є свій ультиматум – під назвою Збройні Сили України.

Подоляк підкреслив, що у Києва немає ніяких кулуарних комунікацій з будь-ким з Російської Федерації.

– Це не потрібно. І навіщо з ними комунікувати, якщо вони абсолютно не свідомі того, що відбувається. Чому б натомість не подивитись, як у них виглядатимуть обличчя після того, як вони програють всю війну в цілому. Це ж історично буде зафіксовано. Ці люди з похмурими обличчями, які певний час видавали себе за велику імперію, нарешті тотально програють війну Україні, – повідомив чиновник.

За його словами, в Україні не буде нової лінії розмежування та Мінських домовленостей 3.0.

– Це вже неможливо. Ми маємо виграти, Росія має програти. Для цього ми маємо максимально ефективно знищувати військову спроможність Росії, включно з військовою технікою, живою силою, мобілізованими і особливо – командним составом першого та другого рівня, – резюмував він.

За словами Подоляка, Росія довгий час вибудовувала відносини між державою і суспільством, де суспільство віддає свободу, право вибирати когось і право на дискусію, а держава гарантує йому жорстку силову вертикаль і безпеку як таку, а також міфологію про велику Росію – що росіяни можуть зайти в будь-яку країну в будь-який час і зробити з місцевим населенням все, що ми забажають: вкрасти щось, вбити когось і таке інше.

– А що сьогодні, після дев’яти місяців війни бачить суспільство в Росії? Вкрай неефективного президента, який вже не є іконою, вкрай неефективне військове керівництво, яке взагалі не вміє планувати, вкрай неефективні спеціальні служби, які не давали правильну аналітику і не вміють прогнозувати нічого. І більше того – суспільство бачить конфлікт, який починається в оточенні Путіна, – пояснив радник.

Він відзначив, що еліти починають з’ясовувати відносини між собою – хто є хто і хто буде платити за всі помилки, які були скоєні в Україні, бо по мірі того, як Росія програє, хтось має відповідати, і це має бути не тільки Путін.

– Намагаються перекласти з Путіна на Суровікіна і Шойгу відповідальність за істеричну втечу з Херсона… Я вважаю, що сьогодні російський політичний режим почувається вкрай хворо, – резюмував Михайло Подоляк.

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