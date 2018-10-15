Покрова в Украине: военные парады, театрализованные представления и гуляния

Украина празднует день Покровы и защитника Украины. Военные парады, выставки оружия, театрализованные представления и народные гуляния уже прошли в разных городах.

Солнечная теплая осень в эти дни позволила людям вполне отдохнуть, насладиться фестивалями, проникнуться патриотическим духом.

Львов. В центре города не протолкнуться. Здесь на Покров – военный парад. Здесь танки, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня. Более 50 современных образцов, представленных на вооружении украинской армии.

Такая же масштабная выставка и в Харькове. На площади Свободы танки, бронетранспортеры, дозорные машины, вертолеты, радиолокационные системы, зенитно-ракетный комплекс ТОР, БУК, боевая машина ОСА. В праздничные дни выставку посетили тысячи харьковчан и гостей города.

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На Запорожье древний праздник украинского казачества отмечали в историко-культурном комплексе Запорожская Сечь. Здесь состоялся традиционный фестиваль Покрова на Хортице. Гостей – радовали своей ловкостью народные мастера, в дедовский способ изготавливали сувениры на память.

К слову, День защитника Украина празднует четвертый год подряд. И если раньше этот праздник считался чисто мужским праздником, то сейчас ситуация изменилась.

Опубликовано Октябрь, 15 в 15:01



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