Покрова в Україні: військові паради, театралізовані дійства та гуляння

Україна святкує день Покрови та захисника України. Військові паради, виставки зброї, театралізовані дійства та народні гуляння вже відбулися у різних містах.

Сонячна тепла осінь у ці дні дозволила людям сповна відпочити, насолодитися фестивалями, пройнятися патріотичним духом.

Львів. У центрі міста не проштовхнутися. Тут на Покрову – військовий парад. Тут танки, бронетранспортери, реактивні системи залпового вогню. Понад 50 сучасних зразків, які представлені на озброєнні української армії.

Така ж масштабна виставка і в Харкові. На майдані Свободи танки, бронетранспортери, дозорні машини, гелікоптери, є радіолокаційні системи, зенітно-ракетний комплекс ТОР, БУК, бойова машина ОСА. У святкові дні виставку відвідали тисячі харків’ян та гостей міста.

Дивіться: Військові вітають зі Святом Покрови! Що бажають і як “святкують” в зоні ООС

На Запоріжжі давнє свято українського козацтва відзначали в історико-культурному комплексі Запорізька Січ. Тут відбувся традиційний фестиваль Покрова на Хортиці. Гостей – тішили своєю вправністю народні майстри, що у дідівський спосіб виготовляли сувеніри на згадку.

До слова, День захисника Україна святкують четвертий рік поспіль. І якщо раніше це свято вважалося суто чоловічим, то зараз ситуація змінилася.

Опубліковано Жовтень, 15 в 15:01



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.