Покрова в Україні: військові паради, театралізовані дійства та гуляння
Україна святкує день Покрови та захисника України. Військові паради, виставки зброї, театралізовані дійства та народні гуляння вже відбулися у різних містах.
Сонячна тепла осінь у ці дні дозволила людям сповна відпочити, насолодитися фестивалями, пройнятися патріотичним духом.
Львів. У центрі міста не проштовхнутися. Тут на Покрову – військовий парад. Тут танки, бронетранспортери, реактивні системи залпового вогню. Понад 50 сучасних зразків, які представлені на озброєнні української армії.
Така ж масштабна виставка і в Харкові. На майдані Свободи танки, бронетранспортери, дозорні машини, гелікоптери, є радіолокаційні системи, зенітно-ракетний комплекс ТОР, БУК, бойова машина ОСА. У святкові дні виставку відвідали тисячі харків’ян та гостей міста.
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На Запоріжжі давнє свято українського козацтва відзначали в історико-культурному комплексі Запорізька Січ. Тут відбувся традиційний фестиваль Покрова на Хортиці. Гостей – тішили своєю вправністю народні майстри, що у дідівський спосіб виготовляли сувеніри на згадку.
До слова, День захисника Україна святкують четвертий рік поспіль. І якщо раніше це свято вважалося суто чоловічим, то зараз ситуація змінилася.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!