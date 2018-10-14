Военные поздравляют с праздником Покрова! Что желают и как “празднуют” в зоне ООС

Без потерь за минувшие сутки, но с одным раненым украинским армейцем уже в начале сегодняшнего дня. В общем, накануне оккупанты 26 раз открывали огонь по позициям наших военных. Почти в половине случаев применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Под огнем украинские укрепления вблизи Крымского, Катериновки, Троицкого, Светлодарска, Новолуганского и Красногоровки. А на южном направлении горячие точки – Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Самые запрещены калибры враг применяет на Мариупольском направлении. При этом обстрелы позиций наших армейцев здесь осуществляется с территории оккупированных населенных пунктов Верхнешироковское и Сахаанка.

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Под огнем оказался и мирный Чермалык. Последствия и масштабы разрушений пока оценивает украинская сторона СЦКК и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Кроме тяжелого вооружения, на передовой сейчас активно работают и враждебные снайперские группы.

С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия уже трижды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Гнутово, Водяное и Широкино. Впрочем, несмотря на враждебные провокации, наши воины сегодня приветствуют собратьев с Праздником Покрова – Днем защитника Украины. Желая при этом главного – победы.

К слову, боевики открыли огонь из гранатометов и пулеметов. Ранен военный.

Опубликовано Октябрь, 14 в 13:22



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